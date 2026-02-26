T.C.

ERZURUM

1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2023/104

DAVACI : MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI

DAVALILAR : 1-ALİ KALYONCU

2- TURGAY SÖKMEN Vd.

DAVA : TAZMİNAT

DAVA TARİHİ : 17/03/2023

Davacı Milli Savunma Bakanlığı tarafından aleyhinize açılan Maddi Tazminat davasında;

Aşağıda belirtilen duruşma gün ve saatinde duruşmaya gelmediğiniz ve sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunuzda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz ve diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ilanen tebliğ olunur.

duruşma günü: 08/05/2026 saat 10:30

