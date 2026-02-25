Örnek No:55*

T.C.SİLİVRİ İCRA DAİRESİ

2025/925 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/925 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İstanbul İl, Silivri İlçe, GÜMÜŞYAKA Mahalle/Köy, HARMANYERİ MEVKİİ Mevkii, 7770 Ada, 14 Parsel, -/3/-/6 Nolu Bağımsız Bölüm sayılı taşınmazın tamamı satılacaktır.

- TAŞINMAZIN HALİHAZIR DURUMU

3.Kat (6) b.b.

Satışa konu taşınmaz Silivri İlçesi, Gümüşyaka Mahallesi, Erfelek Sokakta, tapunun 7770 ada, 14 parsel numarasına kayıtlı ve Erfelek Sokaktan 2 dış kapı numarası alan 774,66m2 alana sahip kat irtifakı tesisli kargir apartmanda 10/100 arsa paylı 3.kat (6) bağımsız bölüm numaralı "Mesken"in tamamı niteliğindedir. Bodrum kat+ zemin kat+ 3 normal kattan müteşekkil, B.A.K. tarzda, ayrık nizamda, 2.Sınıf malzeme ve işçilik kalitesi ile inşa edilmiş olan, zemin katında iki iş yeri, normal katlarında ikişer daireli, asansörlü, elektrik, sıhhi tesisatları mevcut, merdiven ve sahanlıkları mermer kaplı ana binanın 3.kat (6) bağımsız bölüm numaralı daire onaylı mimari projesine göre net 124,02m2 alana sahiptir. Mesai saatlerinde konu taşınmaz kapalı olduğundan emsal taşınmazlar incelenmiş olup, onaylı mimari projesi tetkik edilmiştir. Projesine göre daire hol, antre, salon, mutfak, üç oda, banyo, WC, üç balkon mahallerinden ibarettir. Emsal dairelerde ıslak hacim zeminleri seramik, diğer kısımlarda parke, duvarları sıvalı ve boyalı, daire dahilinde elektrik, sıhhi tesisat ve doğalgaz tesisatları ikmal edilmiş durumda, mutfaklarda sabit tezgah ile ahşap dolapları, banyolarda sıhhi tesisat armatürleri ikmal edilmiş, dış kapısı çelik, PVC doğrama ve çift camlıdır. Satışa konu taşınmaz bulunduğu konum itibariyle alt ve üst yapısı tamamlanmış, her türlü belediye ve sosyal imkanlardan istifade edecek konumda civarın talep gören ticaret ve konut alanında yer almaktadır.

Adresi : İstanbul İli Silivri İlçesi Harmanyeri Mevkii 7770 Ada 14 Parsel 3. Kat 6 Numaralı Bağımsız Bölüm Silivri / İSTANBUL

Yüzölçümü : 774,66 m2

Arsa Payı : 10/100

İmar Durumu: Var , İnşaat tarzı Silivri Belediye Başkanlığı Plan ve Proje Müdürlüğünde alınan imar durum bilgisine göre; Gümüşyaka 7770 ada 14 Parsel Gümüşyaka 1/1000 ölçekli İlave Uygulama İmar Planında "Ticaret Alanında" kalmaktadır denilmiştir.

Kıymeti : 5.000.000,00 TL (Taşınmazın kıymeti Silivri 1. İcra Hukuk Mahkemesi 2025/348 esas 2026/61 karar sayılı ilamı ile belirlenmiştir.)

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek ve haciz şerhleri bulunmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:47

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 22/04/2026 - 11:47

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:47

12/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02409168 #ilan.gov.tr