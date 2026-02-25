T.C. SAPANCA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Sayı: 2026/22 - 2026/24 - 2026-26

ESAS SAYILI DOSYALARINA AİT İLAN

Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu'nun 22.10.2022 tarih ve 41-2873 numaralı kamulaştırma kararı ile SOPELİ ENH güzergahı işi kapsamında yapılacak paket terfi merkezlerinin isabet ettiği aşağıda bilgileri yazılı taşınmazların kamulaştırılması ve kamu yararı kararı alındığı, 4650 sayılı Kamulaştırma Kanunun 10. Maddesine göre Bedel Tespiti ve Tescil davası açılmıştır. Kamulaştırma işlemine karşı;Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde idari yargıda iptali veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davası açılabileceği; Açılacak davalarda husumetin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına yöneltilebileceği, 30 gün içinde idari yargıda iptal davası açtığınızı ve yürütmeyi durdurma kararı aldığınızı belgelemediğiniz takdirde kamulaştırma işlemi kesinleşecek olup mahkememizde tespit edilecek bedel üzerinden yukarıda belirtilen maliki oluğunuz parselin belirtilen miktarda mülkiyet hakkı olarak Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş Genel Müdürlüğü adına tapuya tescil edilecektir.

Kamulaştırılması talep edilen taşınmazların bilgileri:

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 377 ada 45 parsel no ile kayıtlı toplam 8.276,09 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın2,89 m2 mülkiyetinin ve 458,21 m2 irtifak alanı,

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 377 ada 25 parsel no ile kayıtlı toplam 1.443,67 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 204,18 m2 irtifak alanı,

Sakarya İli, Sapanca İlçesi, Mahmudiye Mahallesi, 377 ada 26 parsel no ile kayıtlı toplam 4.689,17 m2 yüzölçümüne sahip taşınmazın 846,62 m2 irtifak alanı hakkında kamulaştırma kararı alınmıştır.05/02/2026

Basın No: ILN02408797 #ilan.gov.tr