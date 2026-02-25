İ L A N

T.C. RİZE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/228 Esas

İLAN METNİ

Mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Rize İli, Merkez İlçesi, Müftü Mah., 185 ada 6 parsel ve 207 ada 13 parsel sayılı taşınmazlarda hissedar olan Ömer oğlu Mustafa'nın gaipliğine karar verilmesi ve adlarına kayıtla taşınmaz hisselerinden kaynaklı kayyım uhdesinde bulunan malvarlıklarının Maliye Hazinesi'ne intikali talep edildiğinden,

Adı geçen hissedarların öldüğünü bilenlerin veya hakkında duyumu olanların ilan tarihinden itibaren 30 gün içinde mahkememize başvurmaları gerektiği aksi taktirde Ömer oğlu Mustafa'nın gaipliğine karar verileceği İLAN OLUNUR.

Basın No: ILN02408431 #ilan.gov.tr