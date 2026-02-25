T.C. NİZİP 4. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

İ L A N

09.02.2026

ESAS NO : 2024/18 Esas Aşağıda tarafları yazılı mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle Gaziantep ili, Nizip ilçesi, Kızılcakent köyü 110 ada 365 perselde kayıtlı bulunan taşınmazın keşif sonucu elde edilen bilirkişi raporunun ve krokisi ile gösterilen zeytinlik yerin davacı tarafından TMK.nun 713/4 ve 5. Fıkraları gereğince kendi adlarına tescili talep edilmiş olmakla, buna herhangi bir itirazı olanların ilan tarihinden itibaren 3 ay içerisinde Mahkememize müracaat etmeleri ilanen duyurulur. 09/02/2026

Davalılar Adı Soyadı: Davacı Adı Soyadı Dava: 1- BEDİA ERTEM-28027699182 - ABİT KARA 47755033396

2- CEM MURAT ÇOKGÜNGÖR-22528883378

3- EYÜP ÇOKGÜNGÖR-22438886360

4- İMAM ALİ ÇOKGÜNGÖR-22627880094

5- MESUT ÇOKGÜNGÖR-22591881264 -

6- NADİRE ÇOKGÜNGÖR-37111397170

7- OKTAY ÇOKGÜNGÖR-22483884830 -

8- CENGİZ ÇOKGÜNGÖR-22480884994 -

9- DİLEK AYDIN-24883276864

10- MEHMET YAŞAR ÇOKGÜNGÖR-22570881902

11- ARZU KIEFER-21838906388 - - Tapu iptal ve tescil

DURUŞMA GÜNÜ: 05/05/2026

DURUŞMA SAATİ: 10:00

Basın No: ILN02409070 #ilan.gov.tr