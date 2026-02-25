Örnek No:55*

T.C.

MURATLI (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2025/9 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/9 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : 3.312m2 tarla vasfında, üzerinde ekonomik değeri olmayan 3 adet yapı mevcut.

Adresi : İnanlı Mahallesi, Köyiçi Mevkii, 0 Ada, 1338 Parsel Muratlı / TEKİRDAĞ

Yüzölçümü : 3.312 m2

İmar Durumu :Yok

Kıymeti : 10.432.800,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 25/02/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 04/03/2026 - 11:29 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:29

16/01/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

