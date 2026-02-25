T.C. KEÇİBORLU ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

ESAS NO : 2024/196 Esas

DAVALI : MUSTAFA TOLGA ZEYBEL Tepe Mahallesi 57. Sokak No: 36 İç Kapı No: 7Marmaris/ MUĞLA

Davacı tarafından aleyhinize açılan Alacak (Satım Sözleşmesinden Kaynaklanan) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkememizce dava dilekçesi, 27/09/2024 tarihli tensip zaptı, 27/06/2025 tarihli tensip zaptı, 28/01/2026 tarihli duruşma zaptı ekli davetiyeler çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi, 27/09/2024 tarihli tensip zaptı, 27/06/2025 tarihli tensip zaptı, 28/01/2026 tarihli duruşma zaptının tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesi, 27/09/2024 tarihli tensip zaptı, 27/06/2025 tarihli tensip zaptı, 28/01/2026 tarihli duruşma zaptı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02408782 #ilan.gov.tr