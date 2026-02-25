İLAN

T.C. İstanbul Anadolu 22. İŞ MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2016/353 Esas

DAVACI : ORHAN DUMAN - Sarıçam Mah. 2464 Sk. No:37 İç Kapı No:2Yüreğir/ ADANA

HAKKINDA İLANEN TEBLİGAT YAPILAN

DAVALI :TUGRA İNŞAAT TAAHHÜT DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ

Davacı, ORHAN DUMAN ileDavalılar, SAĞLIK BAKANLIĞI, TUGRA İNŞAAT TAAHHÜT DANIŞMANLIK VE DIŞ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tazminat (Ölüm Ve Cismani Zarar Sebebiyle Açılan Tazminat) davası nedeniyle;

Mahkememizce davalı Tuğra İnş. Danışmanlık ve Dış Tic. Ltd. Şti.'nin sicilde kayıtlı adresine T.K. 35. Maddesine göre çıkarılan tebligatların binanın kentsel dönüşüm nedeniyle yıkılmış olduğundan bila iade olduğu, adres araştırmasından da bir netice alınamadığından duruşma gün, saati ve Bilirkişi Hesap Raporunun ilanen tebliğine karar verilmiş olup,

Mahkememizce 20.02.2026 tarihli Bilirkişi Hesap Raporunda özetle ;

Tüm delillerin takdiri ve değerlendirmesi sayın Mahkemeye ait olmak üzere, davacı kazalının iş kazasından kaynaklanan nihai iş gücü kaybı maddi zararının;

TUİK ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ücret verilerinin ortalaması üzerinden yapılan hesaplamaya göre 693.182,20 TL olduğunu;

Davacı tarafça iddia edilen aylık net 2.200,00 net ücret üzerinden yapılan hesaplamaya göre ise 936.969,93 TL olduğunu,

Bilirkişi Hesap Raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız ve Duruşma Günü: 14.04.2026 günü saat: 10:50'de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, HMK 147/2 maddesi uyarınca belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrü bulunmadan mahkemede hazır bulunmadıkları taktirde duruşmaya yokluklarında devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyecekleri, tahkikatın sona erdiği duruşmada sözlü yargılamaya geçileceği, sözlü yargılama için duruşmanın ertelenmesi halinde taraflara ayrıca davetiye gönderilmeyeceği ve HMK 150 maddesi hükmü saklı kalmak kaydıyla tarafların yokluğunda hüküm verileceği hususu ilanen tebliğ veihtar olunur. 23.02.2026

