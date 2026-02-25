T.C. İSTANBUL 33. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2024/555 Esas

Konu: Mirasçılık İlanı

Davacı vekilinin mahkememize vermiş olduğu 21/06/2023 tarihli dilekçesi ile 19660386706 kimlik numaralı Sedat'ın 25/02/1980 tarihinde mirasçısız olarak vefat ettiğini, murisin kardeşinin veraset ilamı için ikame edilmiş olan İstanbul 8. Sulh Hukuk Mahkemesi'nin 202/667 esas sayılı dosyası ile hazinenin mirasçılığına karar verildiğini belirterek muris SEDAT'ın mirasının M.K.'nın 501. maddesi gereğince Hazine'ye aidiyetine karar verilmesini talep ettiği anlaşılmıştır.

Muris SEDAT'ın (Baba Adı: AHMET ESAS - Anne Adı: EMİNE NEVİYE) mirasçılarının bulunup bulunmadığı bilinmediğinden TMK' nun 594/1 maddesi gereğince miras bırakanın mirasında hak ve iddia edenlerin 1 ay ara ile 2 kez yayımlanacak iş bu ilanın son ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde mirasçılık sıfatlarını gösterir belgeleri ile birlikte mahkememize başvurmaları, ilan süresi içinde başvuran olmadığı ve hiç bir mirasçı tespit edilemediği takdirde mirasçıların miras sebebi ile istihkak davası açma hakları saklı kalmak kaydı ile ve TMK' nun 594/2 maddesi gereğince mirasın devlete intikal edeceği ilan olunur. 10.03.2025

Basın No: ILN02409030 #ilan.gov.tr