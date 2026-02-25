İ L A N

T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/221 Esas 19.12.2025

Konu : Gaiplik ilan

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;Gaipliğine karar verilen Neda, Niva, Loris, Duat: Konstantin, Hint: Konstantin, Lili, Zarif: Konstantin, Mari: Konstantin, Corcet: Konstantin, Mari, Alexandra, Alexandra: Konstantin'inT.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/221 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.19/12/2025

