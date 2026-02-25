İ L A N

T.C. İSKENDERUN 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2025/219 Esas 19.12.2025

Konu : Gaiplik ilan

MALİYE HAZİNESİ ile T.C.HATAY DEFTERDARLIĞI KAYYIMLIĞI İSKENDERUN SERVİSİ arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle; Gaipliğine karar verilen Neda, Niva, Loris, Duat:Konstantin, Hint: Konstantin, Lili, Zarif:Konstantin, Mari:Konstantin, Corcet:Konstantin, Mari, Alexandra, Alexandra:Konstantin'inT.M.K'nın 32.maddesinin 2. Fıkrası geregince hayat ve mevatından malumatı olanlar ve varsa mirasçısı olduğunu iddia edenlerin mahkememizin 2025/219 esas sayılı dosyasına ilan tarihinden itibaren 6 ay içinde mahkememize bildirmesi ve müracaatı hususu ilanen tebliğ olunur.19/12/2025

Basın No: ILN02408773 #ilan.gov.tr