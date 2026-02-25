T.C.

HADİM ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN



ESAS SAYISI : 2020/469 Esas - 2023/193 Karar

İLAN

Davacı: DSİ ile Davalı Halil İbrahim ÖZKAN arasında mahkememizde görülmekte olan (Kamulaştırma) davası nedeniyle;

Davalı: Halil İbrahim ÖZKAN'a yapılan tüm araştırmalara rağmen tebliğe elverişli adresi tespit edilememiş ve geçerli adresi de kolluk tahkikatına rağmen bulunamamış olduğundan Gerekçeli Karar ve İstinaf Başvuru Dilekçesi tebligatının ilanen yapılmasına karar verilmiş olmakla ilan olunur.

