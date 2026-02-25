T.C.

ANKARA 68. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ



Esas No : 2021/32

Karar No : 2025/268

MUSTAFA ve MAKBULE oğlu, 15/09/1981 ERZİNCAN doğumlu, ERZİNCAN, MERKEZ, ÇATALÖREN mah/köy nüfusunda kayıtlı İBRAHİM HAKKI BAYDAŞ hakkında Askeri Ceza Kanununa Muhalefet suçundan karar verilmekle, tüm araştırmalara rağmen tebligata yarar açık adresi tespit edilemeyen ve tebliğ işlemi yapılamayan sanığa, gerekçeli kararın gazetede ilanın yayım tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak 1412 sayılı CMUK. Nun 310. Maddesi gereğince takip eden 2 haftalık yasal süre içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe veya zabıt katibine yapılacak beyanın tutanağa geçirilmesi ve hakime onaylatılması suretiyle, Ankara Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine itiraz yolu açık olmak üzere itiraz hakkının olduğu, kanun yoluna başvurulmadığı takdirde hükmün kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur.19/02/2026

Basın No: ILN02407573 #ilan.gov.tr