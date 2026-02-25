MANİSA 1. SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2018/490 Esas

KARAR NO : 2023/2666

Davacılar ESENGÜL OLGUN vd tarafından açılan ve mahkememizde görülen Ortaklığın Giderilmesi (Miras Nedenli) davasının yapılan açık yargılaması sonunda; Mahkememizce Davalı ALİ KIRDAR'ın adresinin meçhul olduğu kanaatine varılmış, bu nedenle gerekçeli kararın ilanen tebliğine karar verilmiştir. 21/12/2023 tarihli kararda;DAVANIN KABULÜNE

Manisa ili Yunusemre ilçesi Karakılınçlı Mahallesi228 parsel, aynı yer 507 parsel, aynı yer 536 parsel sayılı taşınmaz üzerindeki ortaklığın satış yolu ile giderilmesine,

Taşınmazın, bütün hak ve yükümlülükleri ile İİK.nun 112-136 .maddelerine göre açık arttırma ile satılmasına,

Satıştan elde edilecek paranın; veraset ilamındaki paylara göre paydaşlara dağıtılmasına, ...Karar verilmiş, verilen kararın davalı 174*****416 T.C. Nolu ALİ KIRDAR'a işbu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 haftalık süre içinde İzmir Bölge Adliye Mahkemesinde istinaf kanun yoluna başvurabileceği, ayrıntılı bilgiyi Mahkememizin işbu 2018/490 Esas sayılı dosyasından ulaşabileceği hususları ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02409062 #ilan.gov.tr