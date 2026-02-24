Örnek No:55*

T.C.

TİRE

İCRA DAİRESİ



2025/2263 ESAS

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/2263 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İzmir İl, Tire İlçe, Kahrat Mahalle, 222 Ada, 61 Parsel, 9.545,88 m2 yüzölçümü, 1/1 arsa payı

Taşınmaz Kahrat mahalle merkezindedir. Tire ?Ödemiş Yoluna 2,40kilometre, Ödemiş-İzmir Yoluna 4,00 kilometre, Tire ilçe merkezine 12,20kilometre mesafededir.

Taşınmaz tapuda tarla vasfı ile kayıtlı olup, imar durumuna göre imar planı kapsamında olduğu incelenmiştir. Mevcut durumu itibariyle içerisinde mısır ekilip hasat edilmiş vaziyettedir. Sulanabilir niteliktedir. Batı sınırında kadastral yolu vardır.

Adresi : Kahrat Mahallesi 222 Ada 61 Parsel Tire / İZMİR

Yüzölçümü : 9.545,88 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu : Tire Belediyesinin 2025-98982 sayılı yazısına göre; Kahrat Mahallesi, 222 ada, 61 parsel numaralı tarla niteliğindeki taşınmaz, Gökçen 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planında, bir kısmı konut alanında, bir kısmı park alanında, bir kısmı yolda kalmakta olup, halihazırda 1/1000 ölçekli imar paftaları revizyon çalışması kapsamına alınmıştır.

Kıymeti : 21.478.230,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.İzmir İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğünün 25/08/2017 tarih ve 8722 yevmiye nolu Bu parsel 5403 sayılı Kanunun 14. maddesi geregince Bakanlar Kurulu Kararı ile ilan edilen Büyük Ova koruma alanında kalmaktadır. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığının izni olmadan bitkisel üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/04/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 13:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 13:50

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 13:50

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

