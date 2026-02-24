T.C.

ANKARA 4. AİLE MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2025/343 Esas

DAVALI : BEŞŞAR ELHACI MECİD ELYASİN-Pursaklar/ ANKARA

Davacı Fatime SEHNİYE tarafından aleyhinize açılan tanıma ve tenfiz davasının yapılan yargılamasında mahkemenizce dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğ tarihinden itibaren iki hafta yasal süre içerisinde HMK'nın 127. Maddesi gereği cevap dilekçesini sunmanız gerektiği, cevap dilekçesini süresinde sunmadığınız takdirde tüm iddiaların tarafınızca inkar edilmiş sayılacağı ve dilekçeler aşamasının tamamlanması halinde aşağıda belirtilen gün ve saatte ön inceleme duruşmasının yapılacağı ve HMK'nın 143. Maddesi uyarınca tahkikat aşamasına geçileceği, yine tahkikat aşamasının tamamlanması halinde ayrıca bir bildirim yapılmaksızın sözlü yargılama aşamasına geçileceğinin, bu nedenle belirlenen gün ve saatte geçerli bir özrünüz olmadan duruşmaya gelmediğiniz takdirde duruşmaya yokluğunuzda devam edileceği ve yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz tarafınıza iş bu ilanın yayımlanmasından itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur. 13/02/2026

Duruşma Günü, Saati, Yeri : 31/03/2026 - 10:20 - Ankara 4. Aile Mahkemesi Duruşma Salonu.

Basın No: ILN02407050 #ilan.gov.tr