BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Giriş Tarihi :25 Şubat 2026 , 00:01
Giriş Tarihi :25 Şubat 2026, 00:00

BAĞCILAR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

TAŞINMAZ KİRALAMA İLANI

SIRA NO MAHALLE PARK İSMİ ADRES ADA/PARSEL ALAN
1 15 Temmuz FATİH SULTAN MEHMET PARKI 15 Temmuz Mahallesi, 1494. Sokak No: 31 0/2300 90 m²
2 15 Temmuz BİLALİ HABEŞİ PARKI 15 Temmuz Mahallesi, Cami Yolu Caddesi No: 33 2543/69 parselin doğusundaki tescil dışı alan 150 m²
3 15 Temmuz ZEYNEL ABİDİN PARKI 15 Temmuz Mahallesi, 1372. Sokak No:8 2638/29 ve çevresindeki tescil dışı alan 66 m²
4 100. YIL MUHSİN YAZICIOĞLU PARKI Kışla Caddesi No: 107 3481/7-2 tescil dışı alan 620 m²(3 Katlı)
5 100. YIL MUSTAFA KEMAL P. Mustafa Kemal Cad. No: 22 2271/1 parselin batısında kalan tescil dışı alan 225 m²
6 100. YIL NİLÜFER KADAYIFÇOĞLU PARKI Kemalpaşa Mahallesi YanYol Caddesi No: 3 0/2010 kuzeyinde kalan tescil dışı alan 125 m²
7 100. YIL FETİH PARKI Barbaros Caddesi No: 2 0/2016 ve güneyinde kalan tescil dışı alan 152 m²
8 BAĞLAR KARACAOĞLAN PARKI Bağlar Mahallesi, 46. Sokak No:16 0/2233-2234 132 m²
9 BAĞLAR PLEVNE CAMİ PARKI Bağlar Mahallesi, 11. Sokak No: 2 2805/12 parselin kuzeyinde tescil dışı alan 157 m²
10 BAĞLAR GÖNÜL YUVAM PARKI Bağlar Mahallesi, Mehmet Akif Ersoy Caddesi No: 26 0/2284 93 m²
11 BARBAROS K.DERYA BARBAROS HAYRETTİN P. Barbaros Mahallesi, 206. Sokak No: 12 3304/11 parselin kuzeyinde tescil dışı alan 220 m²
12 ÇINAR 864 SOKAK PARKI Çınar Mahallesi, 864. Sokak No:3 255/5 parselin batısında tescil dışı alan 100 m²
13 ÇINAR ÇINARLI PARK Çınar Mahallesi, 863. Sokak No:4 286/5-8-12-14-16-19 176 m²
14 DEMİRKAPI AKŞEMSEDDİN PARKI Demirkapı Mahallesi, 1709. Sokak No: 26/1 0/2275 277 m²
15 DEMİRKAPI ENSAR PARKI Demirkapı Mahallesi, 1620. Sokak No: 27 2155/4 130 m²
16 DEMİRKAPI UÇANEVLER PARKI Demirkapı Mahallesi, 1676.Sokak No: 1 0/2126 110 m²
17 FEVZİ ÇAKMAK AZERBAYCAN DOSTLUK PARKI Fevziçakmak Mahallesi, 2008. Sokak No:5 55/7-14 ve batısında kalan tescil dışı alan 427 m²
18 FEVZİ ÇAKMAK OSMAN GAZİ PARKI Fevziçakmak Mahallesi, Osman Gazi Caddesi No: 211 0/3606 149 m²
19 FEVZİ ÇAKMAK HACI BEKTAŞİ VELİ PARKI Fevziçakmak Mahallesi, Hacı Bektaşi Veli Cad. No:3 0/8 645 m²
20 FEVZİ ÇAKMAK DAĞYOLU PARKI Osman Gazi Caddesi No: 92 0/111 156 m²
21 FATİH METRO İSTASYONU ÇIKIŞ ALANI 1802. Sokak 1634/1 ve parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan 50 m²
22 GÖZTEPE MEHMET BULUR PARKI Kazım Karabekir Caddesi No:30 1706/24 batısında kalan tescil dışı alan 418 m²
23 GÜNEŞLİ GÜNEŞLİ PARKI Vakıflar Caddesi No:4 2936/3-4-5-7-13-14 250 m²
24 GÜNEŞLİ KOCA YUSUF PARKI 1300.Sokak No: 34 2896/1-3-6 ve tescil dışı alan 444 m²(Bodrum kat dahil)
25 GÜNEŞLİ HAFİZE-NAFİZ HANÇER PARKI 1245. Sokak No: 44 0/1597 203 m²
26 GÜNEŞLİ MUSTAFA ÖZTÜRK TÜRK-KAZAK KARDEŞLİK PARKI Fevziçakmak Cad.1342.Sokak No:1 0/2504 230 m² (tamamı)
27 HÜRRİYET GAZİ OSMAN PAŞA PARKI Gazi Osman Paşa Cad. No: 45 2818/5 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan 215 m²
28 HÜRRİYET PLEVNE PARKI Malazgirt Caddesi No: 17 0/2154 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan 262 m²
29 İNÖNÜ MOLLA GÜRANİ PARKI Mehmet Akif Bulvarı No: 34 0/2166-3643-2168-2167-3631-2170 ve 509/24-25-26-27-33-35-36-37-38 320 m² (teras dahil)
30 KEMAL PAŞA NASRETTİN HOCA PARKI Mehmet Akif Bulvarı Caddesi No:280 1512/24 ve parselin batısında kalan tescil dışı alan 75 m²
31 KİRAZLI NAMIK KEMAL PARKI Ahmet Kabaklı Caddesi No:41 0/2028 181 m²
32 KİRAZLI MEVLANA PARKI Mevlana Caddesi No: 59 0/2377 ve parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan 178 m²
33 MAHMUTBEY KAPTANI DERYA PİRİ REİS PARKI Karaoğlanoğlu Caddesi No:21 1752/17-18 70 m² (2 Katlı)
34 MAHMUTBEY HİCRET PARKI VE SOSYAL TESİS 2631. Sokak No:9 1753/17-27-28 ve tescil dışı alan 662 m²(3 Katlı)
35 MAHMUTBEY PİRİ REİS PARKI Soğuksu Caddesi No: 1 0/1369 parselin güneyinde kalan tescil dışı alan 12 m²
36 MAHMUTBEY MAHMUTBEY STADYUM PARKI Hacı Bostan Caddesi No: 13 2080/1 ve 2081/6 bir kısmı 220 m²(2 Katlı)
37 MERKEZ AİLE PARKI 678. Sokak No: 3 339/5-12-14 ve tescil dışı alan 316 m²
38 MERKEZ MERKEZ PARKI 668. Sokak No:2 0/565 ve tescil dışı alan 84 m²
39 MERKEZ Dr. SADIK AHMET PARKI Esenler Caddesi No: 1 3445/6-13 350 m²
40 MERKEZ ŞEHİT EREN BÜLBÜL PARKI 676. Sokak No: 14 0/2664 parselin kuzeyinde kalan tescil dışı alan 122 m²
41 MERKEZ KIZILCIK PARKI 718.Sokak No:15 752/34 ve tescil dışı alan 75 m²
42 SANCAKTEPE SEYYİD ÇAVUŞ PARKI 912.Sokak No: 32 0/283-2521 ve tescil dışı alan 140 m²
43 SANCAKTEPE KÜLTÜR MERKEZİ PARKI Sancaktepe Mahallesi, 913. Sokak No:10 0/2527 ve 250/2-3-4 50 m²
44 YENİMAHALLE FINDIK BAHÇESİ VE SOSYAL TESİS P. Mevlana Caddesi No:93 3205/2 ve 2423/6 ve tescil dışı alan 710 m²(3 Katlı)
45 YENİMAHALLE MOLLA HÜSREV PARKI Bağcılar Asfaltı Caddesi No: 32 0/2352 parselin doğusunda kalan tescil dışı alan 135 m²
46 YENİMAHALLE 15 TEMMUZ Ş. RAMAZAN SARIKAYA PARKI 1539. Sokak No:10-12 3204/2-17 110 m²
47 YENİGÜN ABDULLAH HÜRCAN PARKI 638. Sokak No: 3 1127/5 152 m²
48 YILDIZTEPE YILDIZTEPE PARKI Şehit Teğmen Hasan Hüseyin
AKSOY CADDESİ No: 65		 0/3398 226 m²
49 YILDIZTEPE CUMHURİYET PARKI 465.Sokak No: 14 894/7 160 m²

  1. Bağcılar ilçesinde bulunan, yukarıda belirtilen 49 adet Park Kafeteryası tek bir paket halinde 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  2. Muhammen aylık kira bedeli KDV dahil Toplam 1.063.000,00 TL 'dir.
  3. Geçici Teminat Bedeli 1.148.040,00 TL 'dir.
  4. Şartname 50.000,00 TL bedel karşılığında Plan ve Proje Müdürlüğünden temin edilebilir.
  5. İsteklilerden istenen belgeler 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nda istenen belgelerin yanında şartnamede belirtilen belgelerdir.
  6. İhale 10.03.2026 tarihinde saat 10:00'da Belediye Encümen salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 36. Maddesine göre Kapalı teklif usulü ile yapılacaktır.
  7. Kiralamanın ilk ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın ikinci ihalesi 31.03.2026 tarihinde; kiralamanın ikinci ihalesinde istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, kiralamanın üçüncü ihalesi 21.04.2026 tarihinde aynı yerde ve saatte yapılacaktır.
  8. İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale ile ilgili dosyalarını 09.03.2026 tarihinde saat 16:00'a kadar Yazı İşleri ve Kararlar Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

Basın No: ILN02405493 #ilan.gov.tr