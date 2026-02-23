T.C.

GÜRPINAR 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI'NDAN

ESAS SAYISI : 2019/54 Esas

DAVALI AHMET YÖRÜK - DEĞİRMEN MEVKİİ ERKALDI KÖYÜ

Davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalılar aleyhine açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) ilişkin davanın yapılan yargılamasının ara kararı gereğinde;

Hüsnü oğlu Davalı AHMET YÖRÜK'e adresinde tebligat yapılamamış ve geçerli adresi de ilgili kolluk araştırmasına rağmen bulunamamış olduğundan tebligatın ilanen yapılmasına karar verilmiş olup;

Gürpınar 1.Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 05/02/2020 tarih 2019/54 Esas, 2020/17 Karar sayılı ilamının hüküm fıkrasının 1. Bendinde yer alan;

"Davanın KABULÜ ile; Van ili, Gürpınar ilçesi, Erkaldı mahallesi, 106 ada, 24 parsel sayılı 6.905,00 m2 miktarlı davalılar adına kayıtlı taşınmazdan yol olarak kullanılan ve fen bilirkişisinin 24/11/2015 havale tarihli raporunda (24/B) harfi ile işaretli 1.450,42m2 lik kısmın tapu kaydının iptali ile tapudan yol olarak terkinine, karara bilirkişi raporunun eklenmesine, 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu'na, 6217 sayılı Kanun'la eklenen geçici 3 üncü maddesinin ikinci fıkrası gereği temyiz kanun yoluna tabi olduğu tarafların dikkatlerine sunulur."

İlişkin kararın ve davacı vekilinin Gürpınar Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 05/02/2020 tarih 2019/54 Esas, 2020/17 Karar sayılı ilamına itirazını içeren temyiz başvuru dilekçesinin Hüsnü oğlu Davalı AHMET YÖRÜK'e ilan yoluyla tebliğ edilmiş sayılacağı bilgisi ihtar ve ilan olunur.

Basın No: ILN02407100 #ilan.gov.tr