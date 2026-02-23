T.C.
AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU
2023/216 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Ağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/216 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/02/2026
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli Merkez İsmailağatolu Köyü 136 Ada 20 Parsel
Yüzölçümü : 17.930,57 m2
Kıymeti : 3.586.114,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:06
2 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, MerkezNakkaş Mahallesi 4778 Ada 5 Parsel
Yüzölçümü : 1.021 m2
Kıymeti : 7.657.500,00 TL
KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:06
3 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Nakkaş Mahallesi 4778 Ada 6 Parsel
Yüzölçümü : 1.071 m2
Kıymeti : 7.925.400,00 TL
KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler:
Artırma Bilgileri
|
1.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:06
|
2.Artırma
|
Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:06
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
