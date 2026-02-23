T.C.

AKSARAY SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU



2023/216 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Ağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/216 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.11/02/2026

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli Merkez İsmailağatolu Köyü 136 Ada 20 Parsel

Yüzölçümü : 17.930,57 m2

Kıymeti : 3.586.114,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 10:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 10:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 10:06

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, MerkezNakkaş Mahallesi 4778 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 1.021 m2

Kıymeti : 7.657.500,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 11:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 11:06

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Aksaray İli, Merkez Nakkaş Mahallesi 4778 Ada 6 Parsel

Yüzölçümü : 1.071 m2

Kıymeti : 7.925.400,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler:

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 21/04/2026 - 12:06 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:06

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/05/2026 - 12:06

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

