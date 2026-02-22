T.C. KEŞAN

2. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas : 2021/981

Karar : 2025/568

İ L A N

Sanık Munısa OMONOVA (Baxtıyor ve Muhabbat kızı, 25/11/1993 Tashkent doğumlu) 'in, hakkında, mahkememizin 11/12/2025 tarih, 2021/981 esas ve 2025/568 karar sayılı ilamı ile, TCK.nun227/2maddesi gereğince 2 Yıl 1 Ay hapis cezası ve 100,00 TL para cezası ile cezalandırılmasınakarar verilmiş olup, tüm usulü işlemelere rağmen mahkememiz kararı sanığa tebliğ edilememiştir.

1-İş bu hüküm özetinin 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 29. Maddesi gereği Türkiye geneli 50.000 altı yerel gazetelerin birinde, genel internet haber sitesinde ve basın ilan kurumu ilan portalında eş zamanlı olarak bir defaya mahsus olmak üzere İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlan tarihinden itibaren 15 gün sonra kararın sanığa tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğden itibaren 2 HAFTA içerisinde içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile ya da tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile ya da yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine İSTİNAF yolu açık olmak üzere (Kanun yoluna başvurulmaması halinde kararın kesinleşeceğine ve gereğince infaz işlemlerinin yapılacağı ihtarı ile) kanun yoluna başvurulabileceği, aksi halde hükmün kesinleşeceği hususu ilanen tebliğ olunur. 20/02/2026

