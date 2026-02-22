T.C.

KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN



ESAS NO : 2026/43 Esas

KAMULAŞTIRMA İLANI

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN

BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü

ADA NO : 145

PARSEL NO : 5

YÜZÖLÇÜMÜ : 481.47 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar ALACA, Şahizer ALACA, Hamide KİBAR, Saliha ÇIRPAN, Fevziye KİBAROĞLU, Alptekin KİBAROĞLU, Muhammet Oğuzhan KİBAROĞLU, İzzet Alparslan KİBAROĞLU

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.

KAMULAŞTIRMANIN VE

BELGELERİN ÖZETİ :

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/43 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026

