T.C.
KASTAMONU 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2026/43 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN
BULUNDUĞU YER : Kastamonu İli, Merkez İlçesi, Bozoğlak Köyü
ADA NO : 145
PARSEL NO : 5
YÜZÖLÇÜMÜ : 481.47 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : Yaşar ALACA, Şahizer ALACA, Hamide KİBAR, Saliha ÇIRPAN, Fevziye KİBAROĞLU, Alptekin KİBAROĞLU, Muhammet Oğuzhan KİBAROĞLU, İzzet Alparslan KİBAROĞLU
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN
İDARENİN ADI : BOTAŞ - Boru Hatları İle Petrol Taşıma A.Ş.
KAMULAŞTIRMANIN VE
BELGELERİN ÖZETİ :
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/43 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 18.02.2026
Basın No: ILN02406124 #ilan.gov.tr