İ L A N

T.C.

BİLECİK SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/1249 Esas

KARAR NO : 2024/1224

Davalı : HACER JAAFAR, Hüseyin ve Tayyibe kızı 23/03/1944 doğumlu,

"21 Diana Street, Underwood QLD 4119 Avustralya"

Mahkememizin 07/10/2024 tarih ve yukarıda esas karar numarası yazılı kararı ile,

Dava konusu taşınmazların Bilecik ili Bozüyük İlçesi sınırlarında bulunması, taşınmazların bulunduğu sınırların Bozüyükyargı sınırları içerisinde kalması nedeniyle, 6100 sayılı HMK'nın 12. Maddesi gereğince mahkememizin davaya bakmakta yetkisiz bulunduğu anlaşılmakla, yetkili mahkemenin Bozüyük Sulh Hukuk Mahkemesi olduğu belirlenmekle mahkememizin YETKİSİZLİĞİNE karar verilmiş olup, tüm araştırmalara rağmen adresi tespit edilemeyen davalı Hacer Jaafar'a ilanen tebliğ olunur.28/01/2026

