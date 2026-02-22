T.C. ANAMUR SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*
T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2025/23 SATIŞ
TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/23 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO'LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, AKYAKA/MERKEZ Mahalle/Köy, Gölalanı Mevkii, 113 Ada, 4 Parsel F Blok zemin 1-6 bağımsız bölüm sayılı dubleks mesken vasıflı taşınmaz.
Arsa payı : 1/42
İmar Durumu :Var
Kıymeti : 5.500.000,00 TL
KDV Oranı : %1
Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında olduğu gibidir
Artırma Bilgileri
|1.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 11:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 11:43
|2.Artırma
|Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 11:43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 11:43
18/02/2026
(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
