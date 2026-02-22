T.C. ANAMUR SATIŞ MEMURLUĞU

Örnek No:55*

T.C. ANAMUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU



2024/13 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Anamur Sulh Hukuk Mahkemesi'nce aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/13 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Mersin İl, Bozyazı İlçe, ÇUBUKKOYAĞI Mahalle/Köy, Kırarası Mevkii, 130 Ada, 12 parsel sayılı taşınmaz 1.727,33 m² yüzölçümlü olup tapuda kargir ev ve arsa vasfı ile kayıtlıdır.

İmar Durumu : Var

Kıymeti : 10.548.312,50 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydında görüldüğü gibidir

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:44 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 05/05/2026 - 10:44

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 12/05/2026 - 10:44

18/02/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02405966 #ilan.gov.tr