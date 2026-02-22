İLAN

SİVAS BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

Mülkiyeti belediyemize ait aşağıda ada, parsel, tapu bilgileri yazılı gayrimenkuller (Daire-Dükkan-Arsa); 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 36. ve 45. maddeleri gereğince şartnamesi dâhilinde muhammen bedel üzerinden Kapalı Teklif ve Açık Artırma Usulü ile ayrı ayrı satılacaktır.

İhalesi; 06 Mart 2026 Cuma günü saat 15:00 'da başlamak üzere her 5 dakikada bir Belediyemiz Encümen Salonunda Encümen huzurunda yapılacaktır. İhale ile ilgili şartname ve ekleri Belediyemiz Gelirler Müdürlüğünden (6. 11. 12. 13. ve 14. sıradaki arsalar) 5.000,00.TL, diğer daire dükkan ve arsalar için 2.000,00 TL. bedel mukabilinde temin edilir. İhaleye girebilmek için isteklilerin, ihale günü saat 12.00'a kadar belirlenen tüm evrakları belediyemize bizzat teslim etmeleri gerekmektedir.(Şartname bedelini yatırmayanlar ve istenen belgeleri temin edemeyenler ihaleye giremezler.)

KILAVUZ MAHALLESİ 6424 ADA, 3 PARSELDE BULUNAN DAİRELER S.NO KAT NO DAİRE NO BRÜT M2 YÖN CEPHESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 1 1.KAT 1 174,00 G-D-B 4.750.000,00 142.500,00 2 1. KAT 2 174,00 G-K-B 4.500.000,00 135.000,00 3 2. KAT 3 174,00 G-D-B 5.000.000,00 150.000,00 KILAVUZ MAHALLESİ 6424 ADA, 3 PARSELDE BULUNAN DÜKKANLAR S.NO KAT NO DÜKKAN NO BRÜT M2 YÖN CEPHESİ MUHAMMEN BEDEL (TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 4 ZEMİN KAT 13 164,00 - 7.000.000,00 210.000,00 5 ZEMİN KAT 14 164,00 - 7.000.000,00 210.000,00

S.NO MAHALLESİ ADA PARSEL HİSSESİ ALANI (m2) MUHAMMEN BEDEL(TL) GEÇİCİ TEMİNAT (TL) 6 KARDEŞLER 6749 3 TAM 12.061,13 192.978.080,00 5.789.342,40 7 KILAVUZ 190 415 TAM 673,26 7.742.490,00 232.274,70 8 KILAVUZ 190 416 TAM 676,66 7.781.590,00 233.447,70 9 KILAVUZ 2560 30 TAM 702,53 7.025.300,00 210.759,00 10 KILAVUZ 2563 19 TAM 364,40 4.372.800,00 131.184,00 11 KILAVUZ 1719 1 TAM 1.192,00 23.840.000,00 715.200,00 12 KIZILIRMAK 6273 3 TAM 14.679,24 403.679.100,00 12.110.373,00 13 ALTUNTABAK 4354 2 TAM 4.320,55 %28 6.048.336,00 14 KADIBURHANETTİN 370 326 TAM 9.121,36 %42 2.462.767,20 NOT: Arsa satışlarımız K.D.V.'den muaftır.

İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler (gerçek ve tüzel kişiler için);

Nüfus cüzdanı fotokopisi ve ihale tarihine göre 1 (bir) ay içerisinde alınmış iş veya ikametgâh adreslerinin gösterir belgenin ibrazı,

Şirket, kurum ve kuruluş adına ihaleye giriyorsa, şirketi temsile yetkili olduğuna dair yetki belgesi imza sirküleri,

Başkası adına vekil olarak ihaleye katılması halinde onaylı vekâletname ve ortak girilmesi halinde ortak girişim belgesi,

Tebligat adreslerinin, ikametgâh adresine ilişkin belgelerdeki adresten farklı olması durumunda tebligat adresini gösterir belgeyi,

Geçici Teminat ve Şartname Bedelini karşılayacak tutarı yatırdıklarını belirten belgeyi ibraz etmeleri,

İstekli eğer tüzel kişilik olarak ihaleye girecek ise; 2026 yılı içerisinde alınmış halen faaliyette bulunduğuna dair Ticaret ve Sanayi Odası veya bağlı bulunduğu odadan alınmış kayıt belgesi(Faaliyet alanı ile ilgili),

İsteklilerin Belediyemize vadesi geçmiş borcunun bulunmadığına dair belge (Gelirler Müdürlüğünden Alınacak) ibraz edilecektir.

Yabancı istekliler için; Türkiye'de gayrimenkul edinilmesine ilişkin kanuni şartları taşımak ve Türkiye'de tebligat için adres beyanı, ayrıca irtibat için telefon numarası, fax numarası ve elektronik posta adresleri ile yabancı isteklilerin sunacakları yurt dışında düzenlenmiş her türlü belgelerin Türkiye Cumhuriyeti konsolosluklarınca tasdik edilmiş veya apostille şerhini taşımalarını gerekmektedir,

13. ve 14. sıradaki arsalar için katılımcıların Grup E1 Müteahhitlik Belgesi olması şartı,

İş bu ihale ilanı genel bilgi niteliğinde olup, kat karşılığı inşaat yaptırılması işinde, ihale şartnamesi hükümleri uygulanacaktır.(13. ve 14. Sıradaki arsaları kapsar)

Dış zarf ile İç zarf aşağıdaki belgeleri içerecektir.(6.-11.-12.-13. ve 14. sıradaki arsalar için)

1-Teklif mektubunu içeren zarf, tebligat için adres beyanı ayrıca irtibat için telefon numarası ve teklif vermeye yetkili kişinin imza beyannamesi, imza sirküleri ve hangi işe ait olduğunun yazılması(dış zarf)

2-Teklif mektubu: Teklif mektubunun istekli tarafından imzalanması ve bu mektupta şartname ve eklerinin tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen fiyatın rakam ve yazı ile açık olarak yazılması zorunludur.(iç zarf)

Basın No: ILN02405953 #ilan.gov.tr