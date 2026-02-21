İLAN

T.C. ELAZIĞ 3. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Esas No :2025/312

Karar No: 2025/720

Bilişim Sistemleri Banka veya Kredi Kurumlarının Araç Olarak Kullanılması Suretiyle Dolandırıcılık suçundan sanık İbrahim ve Nazife Oğlu 01/02/2001 Yüksekovadoğumlu45913161684 T.C Kimlik Numaralı Hazar ALTER'in mahkememizin09/12/2025 tarih 2025/312 Esas 2025/720 Karar sayılı kararı ile 5237 sayılı TCK'nın 158/-f son maddesi gereğince 4 yıl 8 ay 7 gün hapis ve 125.000,00TL adli para cezası ile cezalandırılmasına karar verildiği, verilen kararın sanık Hazar ALTER'e tebliğ edilemediği, tüm aramalara rağmen adresi tespit edilemediğinden tebligatın ilan yoluyla yapılmasına karar verilmiş olmakla, 7201 Sayılı Yasanın 28 ve 29 uncu maddeleri gereğince karar özetinin ilanen tebliğine , aynı yasanın 31 inci maddesi gereğince ilanın yayımlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı ve bu tarihten itibaren iki haftalık yasal süresi içerisinde kesinleştirileceği ilanen tebliğ olunur. 19/02/2026

