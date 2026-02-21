T.C.

ÇORLU

2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO: 2023/271

KARAR NO : 2025/527

İLAN METNİ

Mahkememizce yapılan yargılama sonucunda, Mahkememizin 04/12/2025 tarih ve 2023/271 Esas 2025/527 Karar sayılı kararı ile Sanık OKTAY MANGULDAR (Şahin ve Hüsne oğlu 25/06/1988 Mersin d.luT.C.:51460014168) hakkında;

Sanık OKTAY MANGULDAR'ın üzerine atılı Bilişim sistemlerinini, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçundan 4 YIL HAPİS ve 10.000,00 TL ADLİ PARA CEZASI ile cezalandırılmasına karar verildiği,

Sanığın savunması alındığı esnada hem kovuşturma hem de soruşturma aşamasında bildirdiği adreslerine ayrı ayrı yapılan tebligatların bila tebliğ iade edildiği, mernis adresinin bulunmadığı, yapılan adres araştırmalarının sonuçsuz kaldığı anlaşılmakla Gerekçeli Kararınsanık OKTAY MANGULDAR'a tebliğ edilemediği anlaşıldığından, Mahkememiz hükmünün 7201 Sayılı Tebligat Kanununun 28. maddesi gereğince Tirajı Türkiye Geneli 100.000 üstü olan bir gazetede, Türkiye genelinde yayın yapan bir İnternet Haber Sitesi ve ayrıca Basın İlan Kurumu Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

İş bu ilan metninin yayınlandığı tarihten itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına,iş bu ilan metninin tebliğinden itibaren 2 (iki) haftalık süre içinde mahkememize yapılacak yazılı veya sözlü başvuru veya mahkememize gönderilmek üzere başka yer Ağır Ceza Mahkemesi, bulunmadığı takdirde Asliye Ceza Mahkemesine yazılı veya sözlü başvuru ile (CMK.nın 263/1 maddesi gereğince tutuklu/hükümlü sanıklar için zabıt katibine veya tutuklu/hükümlü bulunduğu ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak suretiyle veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle) Tekirdağ Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf Yolu açık olmak üzere karar verilmiş olup, ilan giderlerinin adı geçen sanıktan tahsil edileceğine dair karar İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.19/02/2026

Basın No: ILN02406136 #ilan.gov.tr