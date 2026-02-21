İSTANBUL ANADOLU 3. SULH HUKUK MAHKEMESİ

(TEREKE HAKİMLİĞİ) TASFİYE MEMURLUĞU

BASİT TASFİYEDE ALACAKLILARI DAVET İLANI



DOSYA NO : 2026/4Tereke

MÜTEVEFFA : SULTAN ÇOLAK - (TC Kimlik No: 15293110732)

VEFAT TARİHİ : 01/01/2026

Mahkememiz kararı ile GAZİANTEP ili, İSLAHİYE ilçesi, PINARBAŞI mah/köy, 11 Cilt, 194 Aile sıra no, 9 sırada nüfusa kayıtlı, HÜSEYİN ve HADİCE oğlu/kızı, 02/08/1951 dogumlu,, 01/01/2026 tarihinde vefat eden 15293110732 T.C. Kimlik numaralı muris SULTAN ÇOLAK'ın tereke mallarının, alacaklıların alacaklarını ve dolayısıyla tasfiye masraflarını korumayacağı anlaşıldığından T.M.K.'nın 612, 636 ve İ.İ.K.'nın 218, 219, 220. Maddeleri uyarınca iflas hükümlerine göre Basit Tasfiye Usulü İle Tasfiyesine ve İstanbul 2 Nolu Barosuna kayıtlı Av. ALİ KAYAOĞLU 'nun Tereke Tasfiye Memuru olarak atanmasına karar verilmiş olup terekenin tasfiye işlemlerine başlanıldığından,

Murisin kefalet sebebi alacaklı ve borçluları da dahil olmak üzere, bütün alacaklıları ve borçlularının, ilan tarihinden itibaren en geç 1 (Bir) ay içinde, varsa belgeleri ile birlikte alacak ve borçlarını bildirmek üzere Mahkememize müracaatları ile bunları beyan ve kayıt ettirmeleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri bu müddet içinde alacaklılardan birinin giderleri peşin vermek sureti ile tasfiyenin adi şekilde yapılmasını isteyebileceği İ.İ.K.'nın 218. ve 220. Maddeleri gereğince ilan olunur.

Basın No: ILN02407036 #ilan.gov.tr