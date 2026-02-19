İLAN

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE 9. AİLE MAHKEMESİ

Sayı :2021/60 Esas 30.01.2026

Konu :Davacı , AYNUR ÖZÇELİK ile Davalılar , AHMET ÖZÇELİK, AYNUR ÖZÇELİK, DİLBER AKTAŞ, FATMA DERECİK, HALİME YARDIMCI, MAHMUT ÖZÇELİK, MEHMET ÖZÇELİK, MELAHAT KARAGÖL, MUSTAFA ÖZÇELİK, NAİME YARDIMCI, SEBAHAT SİS, ŞEYMA YARDIMCI, YUSUF ERKAN ÖZÇELİK, YÜKSEL SATI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil davası nedeniyle;

11********8 T.C. Kimlik numaralı Davalı FATMA DERECİK'in adresi tespit edilemediğinden ilanen tebligata karar verilmiştir.

Mahkememizin duruşmasının 07/04/2026 günü saat: 09.20'de yapılmasına karar verilmiş olup; işbu ilanın yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesi, duruşma günü ve ihtaratların tarafınıza tebliğ edilmiş sayılacağı; tebliğden itibaren iki hafta içinde dava dilekçesine cevap verip delillerinizi sunmanız gerektiği, aksi halde dava dilekçesindeki vakıaların tamamını inkar etmiş ve delil bildirmekten vazgeçmiş sayılacağınız; belirlenen gün ve saatte geçerli bir mazeret bildirmeksizin duruşmada hazır bulunmadığınız takdirde duruşmanın yokluğunuzda icra edileceği, yapılan usul işlemlerine sonradan itiraz edilemeyeceği, tahkikat aşamasındaki duruşmalara HMK m. 147 gereğince usulüne uygun olarak çağrıldığınız hâlde mazeretsiz gelmemeniz durumunda tahkikata yokluğunuzda devam edilerek HMK m. 150 hükmü saklı kalmak kaydıyla hakkınızda yokluğunuzda hüküm tesis edilebileceği hususları ihtar ve ilanen tebliğ olunur.

