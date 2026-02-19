T.C.

KONYA 5. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2022/2301 Esas Konu : İLANEN TEBLİGAT

İLAN METNİ

DAVALI : MUSA ACARYARTAN - 60448073080

DURUŞMA TARİHİ VE SAATİ : 13/05/2026- 09:20

Mahkememize görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Davaya konu edilen Konya İli Meram İlçesi Aymanas Mah. 41632 Ada 2 Parsel Arsa Niteliğindeki taşınmazın satışı için mahkememize açılan davada verilen ara karar gereği davalının adreslerine çıkartılan tebligatlardan bir netice alınamadığından dava dilekçesinin ilanen tebligat yapılmasına karar verilmiştir.

İş bu ilan dava dilekçesi, tensip tutanağı ve duruşma günü tebliği yerine geçmek üzere ilan (tebliğ) tarihinden itibaren 2 haftalık süre içeresinde HMK 317 ve 318 maddeleri gereği tüm delillerinizi sunmanız, aksi halde delil bildirmekten, belirtilen bilgi ve belgeleri açıklamaktan ve vermekten vazgeçmiş sayılacağınız İHTAREN TEBLİĞ OLUNUR.

