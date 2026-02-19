T.C.

BALA ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2026/6 Esas

Başkent TEDAŞ dağıtım faaliyetleri kapsamında Ankara İli, Bala İlçesi, Beynam mah. 5007 ada 166 parsel sayılı taşınmazın üzerinde bulunan 46,92 m²lik sahanın mülkiyetinin tescil edilebilmesi ve hat emniyet sahası içinde kalan toplam 5613,89 m²lik saha üzerinde irtifak hakkı tesis edilebilmesi, irtifak alanının kamulaştırılması için 6446 Sayılı Elektrik Piyasası Kanunu 19.maddesinin 2/a fıkrası kapsamında Türkiye Elektrik Dağıtım A.Ş. Yönetim Kurulu tarafından 20.10.2022 tarih 41-2855 no'lu Kamulaştırma Kararı ile kamulaştırma işlemlerine başlandığı, 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 10/4 maddesi gereğince kamulaştırılmasına kararı verildiği anlaşılmış olmakla, iş bu taşınmazda üstün hak ve iddia sahiplerinin mahkememize yukarıda esas numarası yazılı dosyasına iddialarını kanıtlayan belge ve delillerle başvurmaları, aksi takdirde davacının iddialarının kanıtladığı takdirde davacı idare TEDAŞ adına tespit ve tesciline karar verileceği ilan olunur.

