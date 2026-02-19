İLAN

T.C.

ALTINÖZÜ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)

ESAS NO : 2025/346 Esas

DAVALI : ABDURRAHMAN DELLA - Üzümdalı Mahallesi Antakya-Reyhanlı Cadddesi Hilalkent 2 (Üzümdalı) No:490/4 İç Kapı No:351Antakya/ HATAY

Davacı Rama DELLA tarafından aleyhinize açılan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davasının yapılan yargılamasında;

Davacının tarafın dava dilekçesinde özetle; Davalı Abdurrahman Della ile birlikte geçici koruma kapsamında Türkiye'de bulunduklarını, davalı ile evli olduklarını, evliliklerinin ilk gününden itibaren davalının kusurlu davranışları sebebiyle boşanmalarına ve yargılama giderleri ve vekalet ücretinin davalı yana yükletilmesine karar verilmesini talep ve dava etmiştir.

Mahkememizce adres araştırmasından bir netice alınamadığından dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesinin tebliğinden itibaren 2 haftalık süre içerisinde cevap dilekçesi ve tüm delillerinizi ibraz etmeniz aksi halde davayı inkar etmiş sayılacağınız veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz aksi halde yargılamaya yokluğunuzda devam olunacağı hususu, dava dilekçesi ve duruşma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur. 20.01.2026

