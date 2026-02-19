İLAN

T.C. ADANA 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2025/449 Esas

DAVALI: SERDAR ALİ ANDIRINLIOĞLU - T.C. : 167*****768

Davacılar ALİ AKYİĞİT, DERYA AKYİĞİT, GÜLSÜM İŞCİ, HÜLYA ATTAR, KUTLAY AKYİĞİT, MUHAMMET KÖLE, ŞADİYE GEZGİN, TUĞBA FEYZİOĞLU, TÜLİN KAYA, YAHYA RAMİ AKYİĞİT, YALÇIN AKYİĞİT, ZEYNEP ÖZTÜRK ile Davalılar ALİ ANDIRINLIOĞLU, EROL AKYİĞİT, MELİS ANDIRINLIOĞLU, NAİME TURHAN, SERDAR ALİ ANDIRINLIOĞLU arasında mahkememizde görülmekte olan Haksız İşgal Tazminatı (Ecrimisil) davası nedeniyle;

Dava 19/04/2013 tarihinde açılmış olup; Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'nin 23/10/2025 tarih, 2025/1156 Esas, 2025/1421 Karar sayılı ilamı ile Mahkememiz Bozma öncesi 2022/290 Esas, 2024/167 Karar sayılı kararının "Ortadan Kaldırılmasına" karar verilmiş olup, dosya Mahkememizin yukarıda belirtilen esas sırasına kaydedilmiş ve yargılamasına bu şekilde devam olunacak olup, adınıza çıkartılan tebligatların adreslerinizden ayrıldığınız ve yeni adreslerinizin belirlenmemesi gerekçesiyle iade edilmiştir. Mahkememizce UYAP sistemi üzerinden mernis sorgulaması ve kolluk marifetiye yapılan adres araştırmasından da "Adreste tanınmadığınız, adına kayıtlı telefon numarasının kapalı olmasından dolayı ulaşılamadığından" bahisle yapılan yazışmalar neticesinden de herhangi bir netice alınamadığından İstinaf Karar İlamı ile 07/04/2026 gün ve 09:10 saatli duruşmaya davet tutanağının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

İhtarlar ve Davet: Sayın muhatap;

1-)İlanen tebliğ, son ilan tarihinden itibaren yedi gün sonra yapılmış sayılacaktır.

2-)A-) Duruşma yeri: Adana Adalet Sarayı K Blok 2. Kat K207 Numaralı Oda

B-) Duruşma Saati : 07/04/2026 (salı) gün ve saat 09.10

3-) Adana Bölge Adliye Mahkemesi 1. Hukuk Dairesi'nin 23/10/2025 tarih, 2025/1156 Esas, 2025/1421 Karar sayılı ilamına işbu ilanın yayımlandığı tarih itibari ile 2 haftalık süre içerisinde beyanda bulunabileceğiniz ihtar ve tebliğ olunur. 09/02/2026

