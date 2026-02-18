T.C. ŞANLIURFA 9. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Esas No : 2022/1622

Karar No: 2025/324

İLAN

Şehid ve Fatma oğlu, 02/06/1995 Haseke doğumlu, Doğankent Cumhuriyet Mah. Haşim Dalgıç Cad. No:107/1 Yüreğir/ADANA adresinde oturan Suriye uyruklu Ayd HAMMADİ'nin sanık olduğu, Şanlıurfa 9. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/681 esasına kayden yapılan yargılama neticesinde verilen 27/02/2025 tarih, 2022/1622 Esas, 2025/324 Karar sayılı karar ile sanık Ayd HAMMADİ hakkında HAGB kararıverilmiş olup, sanık Ayd HAMMADİ'nin adresine yapılan tebligatın bila ikmal edilip mernis adresinin de bulunmadığı ve şahsın her herhangi bir adres belirtmemiş olduğu, her hangi bir iletişim numarasının bulunmadığından gerekçeli kararın tebliğ edilememiş olup, 7201 sayılı kanunun 28/1 ve 29. Maddeleri uyarınca ilanen tebliğine karar verilmiştir. İlanın yayın tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ olunmuş sayılarak, 7201 sayılı kanunun 31.maddesi gereğince takip edilen 2 hafta içerisinde usulüne istinaf edilmediği takdirde kesinleşmiş olunacağı tebliğ olunur.

Basın No: ILN02403722 #ilan.gov.tr