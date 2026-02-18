İLAN

T.C. ŞANLIURFA 1. AİLE MAHKEMESİNDEN

ESAS NO : 2024/517 Esas

DAVACI : NARJIN NARİ

DAVALI : BOZAN NARİ

DAVA : Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeniyle Boşanma

Mahkememizce davalının bildirilen adresine çıkarılan tebligat adresten iade olarak dönmüştür. Davalının adres araştırmasından da bir netice alınamadığından Dava dilekçesinin davalıya ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Davacı dava dilekçesinde özetle; taraflar arasında geçimsizlik bulunduğu, davalının davacıya karşı şiddet uyguladığı, hakaret ettiği, davacıyı aşağıladığı, evine karşı sorumluluklarını yerine getirmediği, bu sebeplerle evlilik birliğinin temelinden sarsıldığı iddia olunarak tarafların boşanmalarına karar verilmesi talep edilmiştir.

Bu ilanın gazetede yayınlandığı tarihten itibaren 7 gün sonra dava dilekçesinin davalıya tebliğ edilmiş sayılacağı, bu tarihten itibaren dava dilekçesine karşı 2 hafta içerisinde cevap verebileceğiniz, aksi halde dava dilekçesindeki hususları inkar etmiş sayılacağınız ve dilekçeler aşamasının tamamlanacağı tarafınıza(davalıya) tebliğ olunur.

Dava Dilekçesi ve Tensip Zaptının tebliği yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

