T.C. SAKARYA 8. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin 2024/528 esas sayılı davasında davacılar Ali Riza Şükre mirasçıları tarafından davalı Ömer kızı Nağo Keslim aleyhine açılan Tapu İptali Ve Tescil (Zilyetliğe Dayalı) davasındatapu malikinin 20 yıl önce ölmüş olan kişi adına kayıtlı Sakarya ili Arifiye ilçesi Ahmediye Köyü 2611 ada 13 parsel sayılı taşınmazın Ömer kızı Nağo Keslim adına olan tapu kaydının iptali ile muris Ali Rıza Şükre'nin (51010081916 TC kimlik numaralı Sedat oğlu Sercan Şükre hariç) mirasçılarının miras payları oranında tapuya kayıt ve tesciline karar verilmesini istemiştir.

Bu nedenle Ömer kızı Nağo KESLİM hakkında bilgisi olan ve/veya mirasçısı olan ve/veya mirasında üstün hak sahibi olan kişilerin ilk ilan tarihinden itibaren 6(altı) ay içinde Mahkememize başvurmaları ihtar ve ilan olunur.16/02/2026

Yazı İşl.Müd.-103917 Hakim-220704

Basın No: ILN02403991 #ilan.gov.tr