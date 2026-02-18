T.C.

KONYA 3. AİLE MAHKEMESİ

Sayı : 2024/799 Esas

İLAN METNİ

Davacı , İRFAN DEMİR ile Davalı , MADAME ANNE MARİE DEMİR arasında mahkememizde görülmekte olan Boşanma (Evlilik Birliğinin Temelinden Sarsılması Nedeni İle Boşanma (Çekişmeli)) davası nedeniyle;

Davacı 07/05/2024 tarihli dava dilekçesinde özetle; davalı ile 29.08.2002 tarihinde evlendiklerini, müşterek çocuklarının bulunmadığını, davalı ile aralarındaki kültür farklılığından dolayı evliliklerinin ikinci ayında kendisini terk ettiğini ve o günden sonra davalıdan haber alamadığını beyanla evlilik birliğinin temelden sarsılması nedeniyle davanın kabulü ile tarafların boşanmalarına karar verilmesini talep ve dava etmiş olup, davalı Madame Anne Marie DEMİR (MURCIA)'e tebligat yapılamadığı için ilanen tebligata karar verilmiştir.Davalı Madame Anne Marie DEMİR (MURCIA)'in iş bu ilanın gazetede yayınlanmasından sonra iki hafta içinde cevap ve delil dilekçesini masrafları ile birlikte mahkememize bildirmesi, bildirmediği takdirde dava dilekçesindeki iddiaları inkar etmiş sayılacağı ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02403271 #ilan.gov.tr