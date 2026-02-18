Örnek No:55*

T.C.

KEMALPAŞA

İCRA DAİRESİ

2025/1399 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1399 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri :İzmir İl, Kemalpaşa İlçe, Satışa konu taşınmaz İzmir İli Kemalpaşa İlçesi, Gökyaka Mahallesi 123 ada 7 parsel olup, 6.935,40 malanlıdır. Taşınmaz tapu kaydında Bağ niteliğindedir. 123 ada 7 parsel borçlu M****K*** adına tam hisse olarak kayıtlıdır. Kemalpaşa Belediyesi tarafından dosyaya gönderilen E-68188188-804.01-30559640 sayılı yazısında, İlçemiz Gökyaka Mahallesi 123 Ada 7 Parsel sayılı taşınmaz ile ilgili müdürlüğümüzde herhangi bir ruhsat, yapı kullanım izin belgesi bulunmadığı tespit edilmiştir. Açıklaması yapılmıştır.İzmir İli, Kemalpaşa İlçesi, Gökyaka Mahallesi 123 ada 7 parselin üzerinde 250 malanlı olarak yapılmış tek katlı depo amaçlı kullanılan yapı bulunduğu, parselin çevresinin betonarme sistemle yapılmış, dekorlu bahçe duvarı ile çevrilmiş olduğu, parsele girişte 9 m genişlikli, raylı otomatik açılır demir kapı bulunduğu, parselin doğu ve kuzey cephe sınır bölümünde zeytin ağacı bulunduğu, parselin büyük çoğunluğunun ise boş arazi şeklinde olduğu görülmüştür. parsel dikdörtgene benzer geometrik yapıda olup, düze yakın eğimdedir. Parsel Tarım Alanları kapsamında kalmaktadır. Parsel üzerindeki depo yapısı, beton subasman üzerine, çelik konstrüksiyon sistemle yapılmış olup, çatısı çelik makaslar üzerine sandviç panel çatı kaplamalıdır. Yine yapı duvarlarına sandviç panel ile kapatılmıştır. Yapı II-A sınıfı yapılardan olup, mevcut durumu değerlendirildiğinde aşınması bulunmamaktadır. Parsel çevresinde yaklaşık 422 m uzunluğunda betonarme olarak yapılmış dekorlu bahçe duvarı bulunmakta olup, duvar temel yüksekliği ile birlikte ortalama 170 cm yüksekliğindedir. Duvar toplamda 422 m x 1,7 m = 717,40 malanlıdır. Çevre duvarı 1-A sınıfı yapılardan olup, mevcut durumu değerlendirildiğinde aşınması bulunmamaktadır. Yine parsel girişinde 9 m genişliğinde, 2,10 m yüksekliğinde raylı sistem otomatik açılır demir kapısı bulunmaktadır. Satışa konu parselin resmi kadastral yola cephesi olmayıp ulaşımı komşu parseller üzerinden geçen ve fiilen açılmış yol ile sağlanmıştır. Fiilen açık olan bu yol resmi yol değildir. Parselin elektriği vardır. Parsel Gökyaka Mahallesi yerleşim sınırına kuş uçuşu 665 m, Kemalpaşa İlçe Merkezi yerleşim alanına 12,4 km mesafede bulunmaktadır. Parsele komşu ve yakın parsellerde çoğunlukla tarım arazileri bulunmakta olup, üzerinde hobi bahçesi şeklinde bölünerek içlerine bahçe evi yapılmış arazilerde mevcuttur.

Adresi : Gökkaya Mahallesi 123 Ada 7 Parsel Kemalpaşa / İZMİR

Yüzölçümü : 6.935,40 m2

Kıymeti : 10.558.710,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/03/2026 - 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 14:49 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 23/04/2026 - 14:49

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:49

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02403784 #ilan.gov.tr