T.C. FERİZLİ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

(AİLE MAHKEMESİ SIFATIYLA)NDEN / BAŞKANLIĞINDAN

DOSYA NO : 2025/159

DAVACI : NAZLI ENGÖN-Ahmet ve Nurhayat kızı,20/02/1991 Doğumlu,

DAVALI : ÖMER ENGÖN- İbrahim ve Fatma oğlu, 05/09/1990 Dogumlu,

Davacı tarafından aleyhinize açılan evlilik birliğinin temelden sarsılması hukuksal nedenine dayalı boşanma davasında; yurt içi adresine çıkartılan tebligatın bila ikmal iade döndüğü, güncel mernis adresinin bulunmadığı ve yapılan adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava dilekçesine karşı ''HMK'nun 122.madde gereğince tebliğden itibaren 2 hafta içinde cevap verebileceğiniz, bu sürede cevap verilmediğinde HMK'nun 128.madde gereğince dava dilekçesindeki vakıaların tamamının inkar edilmiş sayılacağınız ve HMK 139. Maddesi gereğince belirtilen tarihte öninceleme duruşması yapılacağından sulh için gerekli hazırlığı yapmanız duruşmaya gelmediğiniz takdirde diğer tarafın yargılamaya devam etmek istemesi durumunda yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceğiniz diğer tarafın muvafakatiniz olmadan iddia ve savunmasını genişletebileceği yahut değiştirebileceği ihtar ve tebliğ olunur'' hususu ve duruşma günü 05/05/2026 günü saat 10:30 olup duruşmada bizzat hazır bulunmanız hususu dava dilekçesi ve ön inceleme günü yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.

Basın No: ILN02403584 #ilan.gov.tr