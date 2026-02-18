T.C. EDİRNE 2. İNFAZ HÂKİMLİĞİNDEN

İ L A N

DOSYA NO : 2025/3612 İHD

KARAR NO : 2025/3828

Hâkimliğimizin yukarıda dosya ve karar numarası yazılı 11/09/2025 tarihli ilamı ile 5 Ay Hapis cezasının aynen infazına karar verilmekle, Basri ve Asime oğlu, 01/05/1988 doğumlu, Batman, Hasankeyf, Kelekçi mah/köy nüfusuna kayıtlı GÖKHAN AY tüm aramalara rağmen bulunamamıştır.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin RESMİ GAZETEDE İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR. 11.02.2026

Basın No: ILN02403362 #ilan.gov.tr