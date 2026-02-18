T.C.

DÜZCE

İCRA DAİRESİ

2025/895 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/895 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Düzce İl, Merkez İlçe, Kaledibi Mahalle/köy, Uğursuyu Mevkii, 102 Ada, 4 Parsel, Taşınmazın borçluya ait 735646 / 1519137 hisesi satışa çıkarılmıştır.

Taşınmazın Konumu ve Çevre Bilgileri: Parsel, mezarlık tepesinin kuzey yamacında, yüksek eğimli olup, Kaledibi Köyüne 1,20 km, Beyköy Beldesine 1,50 km, Düzce Valiliğine 10,40 km mesafedir. Sağlık, market, alışveriş, okul gibi sosyal hizmetlere ulaşım açısından orta yakınlıkta bir noktadadır. Yapı-iskan faaliyetleri açısından çevresinde turizm tesis yapıları ve inşaatı, 1-3 katlı köy evleri olduğu görülmüştür. Yola cephesi bulunmaktadır.

Adresi : Kaledibi Köyü 102 Ada 4 Parsel Merkez / DÜZCE

Yüzölçümü : 15.191,37 m2

İmar Durumu : Düzce İl Özel İdaresi yazısına göre, Ticaret+Turizm+Konut imarlıdır. Emsal 1,50 dir.

Kıymeti : 33.104.070,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 11:47 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 11:47

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 11:47

03/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

