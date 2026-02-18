T.C. BAKIRKÖY 3. ÇOCUK MAHKEMESİ

Esas: 2025/351

Karar: 2026/12

İLAN

Bakırköy 5. Çocuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarih 2014/384 esas. 2015/221 K. sayılı kararı ile hükmünün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildiği, kararın 18/05/2015 tarihinde kesinleştiği, hükümlü çocuğun denetim süresi içinde 28/01/2017 tarihinde kasıtlı bir suç işlediği Çerkezköy 1. Asliye Ceza Mahkemesinin 2023/517 E. Sayılıgerekçeli kararından anlaşılmakla, SSÇ hakkında Kapatılan Bakırköy 5. Çocuk Mahkemesinin 17/03/2015 tarih 2014/384 esas. 2015/221 K. sayılı hükmün aşağıdaki gibi AÇIKLANMASINA, Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan SSÇ EMRE BOZĞAN hakkında Mahkememiz 13/01/2026 tarih, 2025/351 esas, 2026/12 karar sayılı kararı ile 2.320 TL adli para cezası ile cezalandırılmasına, Mala Zarar Verme suçundan ise zamanaşımı nedeni ile düşme kararı verilmiştir. SSÇ EMRE BOZĞAN'ın kayıtlı bir adresinin bulunmaması nedeni iletebliğ edilememiştir.

1-İşbu ilanın 7201 sayılı Tebliğat Kanunun 28-29 ve müteakip maddeleri uyarıncaYURT GENELİ İLK 5 GAZETEDEN BİRİNDE, İNTERNET HABER SİTESİNDE ve ayrıca BASIN İLAN KURUMU İLAN PORTALINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2-Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İKİ HAFTA içerisinde yasa yoluna başvurulmadığı taktirde istinaf hakkından vazgeçmiş sayılacağı hususu ilanen tebliğ olunur. 17/02/2026

