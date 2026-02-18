ANKARA 17. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

ESAS NO : 2018/190

KARAR NO : 2026/68

Suç tarihi Olan:26/07/2017 tarihinde Basit Yaralama suçundan sanık Mazın Mahrusa hakkında mahkememize açılan kamu davasında atılı suç için öngörülen8 yıllık olağan üstü zaman aşımı süresinin hüküm tarihine kadar dolmuş olduğundan davanın zaman aşımı nedeni ile CMK.nun 223/8 maddesi uyarınca Düşmesine karar verilmiştir.

Gerekceli Karar tebliği için Sanık Mazin Mahrusa ile Müşteki Aesha Abram'ın dosyada mevcut tüm adreslerine yapılan tebligatların bila-tebliği döndüğü adreslerden araştırılmasına rağmen tebliği mümkün olmamıştır.İş bu karar özetinin ilanen tebliğine,ilan tarihinden itibaren 15 gün bitiminde sanığa tebligatın yapılmış sayılacağı,2 hafta süre içinde İstinaf talebinde bulunulabileceği, ilan masrafının sanıkdan alınacağı ilanen tebliğ olunur. 11/02/2025

