İLAN

T.C. SARIKAMIŞ 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN / BAŞKANLIĞINDAN

ESAS NO : 2022/296 Esas

DAVALI : İBRAHİM KARAKURT- Seymen ve Yeter oğlu, 1981 d.lu, Marara Road Bush Apartmen No:11 Klimani Nairobi 9916

Davacı TEİAŞ tarafından aleyhinize açılan Kamulaştırma (Bedel Tespiti Ve Tescil) davasının yapılan yargılamasında;

Mahkemenizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruşma gününü bildirir davetiye çıkarılmış olup, adresinizden ayrıldığınız gerekçesiyle tebligat yapılamamıştır. Adres araştırmasından da bir netice alınamadığından dava dilekçesi,duruşma günü, bilirkişi raporu ve tefrik kararının ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Durusma Günü: 10/04/2026 günü saat: 09:05'da duruşmada bizzat hazır bulunmanız, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz gerektiği, 28/08/2021 tarihli bilirkişi raporuyla dava konusu taşınmaz olanSarıkamış İlçesi Akkoz köyü 103 ada 284 parsel sayılı taşınmazın bedelinin 6.713,37-TLolduğu ve iş bu dosyanın Mahkememizin 2021/384 Esas sayılı dosyasından tefrik edildiği tarafınıza ilanen tebliğ olunur.

