T.C. SAMSUN 12. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İ L A N

Esas :2024/421

Karar :2025/674

Karar tarihi:11/09/2025

Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma, Çocukları Fuhuşa Teşvik Etmek veya Yaptırmak veya Aracılık Ettirmek, Basit Yaralama, Cebir Tehdit veya Hile Kullanarak Kişiyi Hürriyetinden Yoksun Kılma suçlarından Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı ilamı ile TCK.86/2 maddesi gereğince Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, TCK.37/1 Maddesi gereğince 2 yıl 6 ay hapis ve 100 TL para cezasına, TCK.109/2 maddesi uyarınca 2 yıl 6 ay hapis cezasına karar verilen Sanık Muhamadı ve Tunk kızı, 1/11/1992 özbekistan doğumlu, SAYYORA JUMAEVA ile Müşteki Madamıdjon kızı 1993 Özbekistan doğumlu FIRUZA KHSANOVA tüm aramalara rağmen bulunamamış, Gerekçeli Karar tebliğ edilememiş ilanen tebliğine karar verilmiştir. Hüküm özetinin ilan tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya mahkememize iletilmek üzere en yakın asliye ceza mahkemesine dilekçe ile veya hakime onaylatmak şartı ile zabıt katibine beyanda bulunmak, ceza infaz kurumunda bulunulması halinde ise kurum müdürlüğüne dilekçe ile müracaat etmek veyahut cezaevi katibine yapılan sözlü itiraz başvurusunun cezaevi müdürlüğü aracılığıyla mahkememize gönderilmesi suretiyle CMK.nun 252/1 maddesi gereğince istinaf edilebileceği, istinaf edilmediği taktirde kararın kesinleşeceği ilanen tebliğ olunur. 16.02.2026

