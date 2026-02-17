Örnek No:55*

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE İCRA DAİRESİ

2025/15848 TLMT.

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/15848 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Çukurova Mevkii, 182 Ada, 49 Parsel, B50 Blok, 11. Kat, 45 Nolu ''DAİRE'' Niteliğindeki Bağımsız Bölüm.

Kıymet takdirine itiraz davasındaki hükme esas28.11.2025tarihli bilirkişi raporuna göre;

TAŞINMAZA AİTTAPU BİLGİLER:

İstanbul İli, Küçükçekmece İlçesi, Halkalı Mahallesi, Çukurova Mevkii, 182 Ada, 49 Parsel, ALIŞVERİŞ MERKEZİ SOSYAL TESİSİ SAĞLIK OCAĞI 55 ADET BLOK VE ORTAK ALAN nitelikli, 187.573,74 m² alanlı, kat mülkiyetli Anagayrimenkulde, B50 Blok, 1/2760 arsa paylı, 11. Kat, 45 Numaralı DAİRE nitelikli bağımsız bölümün tam hissesi: S***** ****** adına kayıtlıdır.

TAŞINMAZA AİT BİLGİLER:

A) Adres Bilgileri: Dava konusu taşınmaz, İstanbul Küçükçekmece İlçesi İstasyon Mahallesi, 1425. Sokak, No:1, D:45 kapı sayılı yerdedir.

B) Çevresel Bilgiler: Taşınmaz, her türlü Belediye ve alt yapı hizmetleri ile ulaşım imkanlarından kolayca faydalanabilecek konumda; İstanbul'un, Küçükçekmece İlçesi'nin İstasyon mahallesinde olup, konut alanlarının bulunduğu lokasyonda yer almaktadır. Taşınmaz, okul, camii, hastane, spor tesisi gibi hizmet alanlarına yakın mesafededir. Taşınmaz Halkalı Millet Bahçesine 770 metre kuşuçusu mesafesindedir.

Taşınmaz Bilgileri:

Taşınmazın konumlu olduğu parsel üzerinde 55 adet bina vardır. Bina 1 bodrum, zemin, 11 normal katlı olarak projelendirilmiş ve inşa edilmiştir. Özel güvenlik, açık otopark bulunmaktadır. Bodrum katında sığınak alanı, ortak alanlar, teknik ve mekanik alanlar, zemin ve normal katların her birinde dörder adet daire olmak üzere toplam 48 adet bağımsız bölümden ibarettir.

Dava konusu B50 Blok-45 no'lu bağımsız bölüm daire, onaylı mimari projesine göre, B50 Blok binanın 11. Katında, Net:74 m² (Brüt:84 m²) alanda, 2 oda, salon, antre, koridor, mutfak, banyo, wc, balkon hacimlerinden ibarettir. Bina girişinin bulunduğu Halkalı İstasyon Caddesine bakan cephe, binanın ön cephesi olarak kabul edildiğinde, konu taşınmaz, binanın ön cephesinden, kuzeydoğuya, binanın sol yan cephesinden, kuzeybatıya olmak üzere 2 cephelidir. Taşınmazın, tüm sıhhi ve mekanik tesisatı tamamlanmıştır. Taşınmazın iç mekânlarında, yaşam hacimlerinin zemin döşemeleri, laminat parke kaplıdır. Duvarlar ve tavanları, saten boyalıdır. Islak hacimler ve balkon zeminleri, seramik kaplıdır. Mutfak tezgâhı, mermerit malzemeden, mutfak dolapları, mdf'li malzemeden mamuldür. Banyosunda, klozet, ayaklı lavabo ile duş kabini bulunmaktadır. Dış kapısı, çelik, iç kapıları, amerikan tipli, pencereleri, pvc profillidir. Taşınmazın dış kapı no'su;45'dir. Isıtma sistemi, doğalgazlı sistemlidir. Taşınmaz, mesken olarak kullanılmaktadır.

Adresi : İstasyon Mahallesi, 1424. Sokak, Toki Bezirgân Bahçe Konutları, B50 Blok, No:1, D:45 Küçükçekmece / İSTANBUL

Yüzölçümü : 74 m2

Arsa Payı : 1/2760

İmar Durumu: Küçükçekmece Belediyesi E-İmar uygulamasından alınan bilgiye göre taşınmazın konumlu olduğu parsel 22.06.2005 tasdik tarihli 1/1000 ölçekli Halkalı Revizyon Uygulama İmar Planı paftasında Blok Nizam 'Gece Kondu Önleme Bölgesi Konut Alanı' olarak gösterilen bölgede kaldığı öğrenilmiştir. Yapılaşma şartları 'Emsal: 1,37 ve H: serbest' olarak belirtilmiştir.

Kıymeti : 5.365.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/04/2026 - 14:50

------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 14:50 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 14:50

-------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 14:50

13/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Basın No: ILN02402923 #ilan.gov.tr