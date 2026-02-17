T.C. İSTANBUL 18. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

İLAN

DOSYA NO: 2024/629 Esas

KARAR NO: 2025/816

SANIK: GÖKHAN KATIRCI / İhsan ve Yıldız oğlu, 09/05/1974 İstanbul doğumlu,18593841122 T.C. Kimlik no.u,

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan sanık Gökhan KATIRCI'nın mahkememizin 04/07/2025 gün ve 2024/629 esas ve2025/816 karar sayılı ilamı ile verilen 1 YIL 8 AY HAPİS ve BELİRLİ HAKLARI KULLANMAKTAN YOKSUN BIRAKMA (TCK 53/1-2-3) cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiş, verilen karar tüm aramalara rağmen sanığa tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin TRAJI 50.000 ' İN ALTINDAGAZETE İLE İNTERNET ORTAMINDA İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına karar verilmiş olup, İLAN OLUNUR 14.02.2026

