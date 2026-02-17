T.C. GÖLCÜK 2. (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU

2025/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/14 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:



1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Kocaeli İl, Gölcük İlçe, DEĞİRMENDERE/YALI Mahalle/Köy, 1636 Ada, 2 Parsel, 344 m2 Arazi Üzerinde Arsa Ana Taşınmaz Nitelikli 32/370 Arsa Paylı -/1/-4 Numaralı Bağımsız Bölümde Kayıtlı Mesken Vasfında Taşınmaz

Adresi : Gölcük İlçesi Değirmendere Yalı Mahallesi Gölcük / KOCAELİ

Yüzölçümü : 100 m2

Arsa Payı : 32/370

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı Gölcük Belediyesi'nin 1/1000 ölçekli imar planında Bitişik nizam, 3 kat, TAKS=0,60 ve KAKS=1,80 olmak üzere Ticaret Alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 3.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Gölcük / KOCAELİ

Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 07/04/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 14/04/2026 - 10:26 2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 10:26

Bitiş Tarih ve Saati : 13/05/2026 - 10:26

05/02/2026 (İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

