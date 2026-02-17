T.C. FERİZLİ 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

ESAS NO :2026/401 Esas

DAVACILAR :EMRE SEVİNÇ, FATMA SEVİNÇ, NECLA KILIÇ, RECEP SEVİNÇ

DAVALI :HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI - Çankaya/ ANKARA

Mahkememizde görülen Tapu İptali Ve Tescil (TMK 713/2 maddesine dayalı) davasının; dava konusu Sakarya ili, Ferizli İlçesi, Sinanoğlu Mahallesi, 605 Ada 20 parsel sayılı taşınmazın TMK. 713/2. Maddesi uyarınca tapu kaydının iptali ile davacılar adına tapuda tesciline yönelik Ferizli Asliye Hukuk Mahkemesinde dava açılmıştır. Dava konusu taşınmazın kime ait olduğunu bizzat bilen kişilerin yada bir hak iddia edenlerin veya zilyetlik koşullarının gerçekleşmediğini iddia edenlerin ilan tarihinden itibaren 1 AY içinde Mahkememizin 2026/401 Esas sayılı dosyasına müracaatta bulunmaları, aksi halde dosyanın mevcut haline göre yargılamaya devam olunacağı hususları 7201 s. Tebligat Kanunu'nun 28. ve devamı maddeleri uyarınca ilanen tebliğ olunur.

