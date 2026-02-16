VİZE SULH HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

ESAS NO : 2022/995 Esas KARAR NO: 2025/862Davacılar Ayşe Özdeş, Burak Yılmaz, Gülay Küçükoğlu, Hasibe Doğan, Hayriye Kaya, Kamil Memiş, Kemal Memiş, Melahat Köprü, Melek Kaban, Muhammed Yasin Yılmaz, Nebahat Özdemir, Necdet Yılmaz, Osman Yılmaz, Sabahat Ergiden, Yücel Aynur, Zühriye Kocaman aleyhine mahkememizde açılan Elbirliği Mülkiyetinin Paylı Mülkiyete Çevrilmesi davasının yapılan açık yargılaması sonunda;

HÜKÜM :

Gerekçesi yukarıda açıklandığı üzere;

1-Davanın KABULÜNE,

A- Kırklareli ili, Vize ilçesi, Evrenli köyü, 114 ada 16 parsel noluelbirliği mülkiyetine tabii olantaşınmazın aşağıdaki gibihisse kabul edilmesi ile;hisse hesabında;

1/5 payın 50695342824 TC kimlik noluYusuf kızı SABAHAT ERGİDEN,

1/15 payın 22048801678 TC kimlik nolu Cemal kızı AYŞE ÖZDEŞ,

1/15 payın 49054397506 TC kimlik nolu Cemal oğlu KAMİL MEMİŞ,

1/15 payın 49063397214 TC kimlik nolu Cemal oğlu KEMAL MEMİŞ

1/25 payın 28463083644 TC kimlik nolu Haydar Ali kızı NEZAHAT İPER,

1/25 payın 57469117022 TC kimlik nolu Haydar Ali kızı MELAHAT KÖPRÜ,

1/25 payın 27911566456 TC kimlik nolu Haydar Ali kızı MERAL YILMAZ,

1/25 payın 19907368878 TC kimlik nolu Haydar Ali oğlu NEVZAT YILMAZ,

1/25 payın 59599046074 TC kimlik nolu Veysel kızı GÜLAY KÜÇÜKOĞLU,

1/25 payın 56743141258 TC kimlik nolu Veysel kızı AYTEN SERİM,

1/25 payın 50611345656 TC kimlik nolu Veysel oğlu OSMAN YILMAZ,

1/25 payın 18571874630 TC kimlik nolu Veysel kızı HASİBE DOĞAN,

1/30 payın 51811305600 TC kimlik nolu Hüseyin kızı HAYRİYE KAYA,

1/30 payın 53449251014 TC kimlik nolu Hüseyin kızı YÜCEL AYNUR,

1/30 payın 28975916614 TC kimlik nolu Hüseyin kızı MELEK KABAN,

1/30 payın 50614345592 TC kimlik nolu Hüseyin oğlu NECDET YILMAZ,

1/30 payın 38830738022 TC kimlik nolu Hüseyin kızı ZÜHRİYE KOCAMAN,

1/50 payın 19895369246 TC kimlik nolu Vedat kızı ESRA ERGİDEN,

1/30 payın 23975233396TC kimlik nolu Hüseyin kızı NEBAHAT ÖZDEMİR,

1/50 payın 19892369300 TC kimlik nolu Vedat kızı MERVE YILMAZ,

1/50 payın 50596346198 TC kimlik nolu Yüksel oğlu BURAK YILMAZ,

1/50 payın 50602345948 TC kimlik nolu Yüksel oğlu MUHAMMED YASİN YILMAZ'a, ait olacak şekilde paylı mülkiyete çevrilmesine, tapuya kayıt ve tesciline,

B-Kırklareli ili, Vize ilçesi, Evrenli köyü, 137 ada 13 parsel noluelbirliği mülkiyetine tabii olantaşınmazın aşağıdaki gibihisse kabul edilmesi ile;hisse hesabında;

1/5 payın 50695342824 TC kimlik noluYusuf kızı SABAHAT ERGİDEN,

1/15 payın 22048801678 TC kimlik nolu Cemal kızı AYŞE ÖZDEŞ,

1/15 payın 49054397506 TC kimlik nolu Cemal oğlu KAMİL MEMİŞ,

1/15 payın 49063397214 TC kimlik nolu Cemal oğlu KEMAL MEMİŞ

1/25 payın 28463083644 TC kimlik nolu Haydar Ali kızı NEZAHAT İPER,

1/25 payın 57469117022 TC kimlik nolu Haydar Ali kızı MELAHAT KÖPRÜ,

1/25 payın 27911566456 TC kimlik nolu Haydar Ali kızı MERAL YILMAZ,

1/25 payın 19907368878 TC kimlik nolu Haydar Ali oğlu NEVZAT YILMAZ,

1/25 payın 59599046074 TC kimlik nolu Veysel kızı GÜLAY KÜÇÜKOĞLU,

1/25 payın 56743141258 TC kimlik nolu Veysel kızı AYTEN SERİM,

1/25 payın 50611345656 TC kimlik nolu Veysel oğlu OSMAN YILMAZ,

1/25 payın 18571874630 TC kimlik nolu Veysel kızı HASİBE DOĞAN,

1/30 payın 51811305600 TC kimlik nolu Hüseyin kızı HAYRİYE KAYA,

1/30 payın 53449251014 TC kimlik nolu Hüseyin kızı YÜCEL AYNUR,

1/30 payın 28975916614 TC kimlik nolu Hüseyin kızı MELEK KABAN,

1/30 payın 50614345592 TC kimlik nolu Hüseyin oğlu NECDET YILMAZ,

1/30 payın 38830738022 TC kimlik nolu Hüseyin kızı ZÜHRİYE KOCAMAN,

1/50 payın 19895369246 TC kimlik nolu Vedat kızı ESRA ERGİDEN,

1/30 payın 23975233396TC kimlik nolu Hüseyin kızı NEBAHAT ÖZDEMİR,

1/50 payın 19892369300 TC kimlik nolu Vedat kızı MERVE YILMAZ,

1/50 payın 50596346198 TC kimlik nolu Yüksel oğlu BURAK YILMAZ,

1/50 payın 50602345948 TC kimlik nolu Yüksel oğlu MUHAMMED YASİN YILMAZ'a, ait olacak şekilde paylı mülkiyete çevrilmesine, tapuya kayıt ve tesciline,

2-Kararın örneğinin Vize Tapu Müdürlüğüne gönderilmesine,

3-Alınması gereken 615,40-TL harçtan peşin alınan 80,70-TL harcın mahsubu ile bakiye 534,70-TLharcın payları oranında paydaşlardan tahsili ile Hazineye gelir kaydına,

4-Davacılar tarafından yapılan başvurma harcı 37,00-TL, peşin harç 80,70-TL, tebligat, posta gideri ve bilirkişi ücretleri 25.460‬,00‬-TL olmak üzere toplam 25.577,7‬0‬-TL yargılama giderlerinin davacıların payına isabet eden kısmı kendi üzerlerinde bırakılarak kalan kısmın davalılardan payları oranında alınıp davacılara verilmesine,

5-Davacılar kendilerini vekille temsil ettirdiğinden karar tarihinde yürürlükte bulunan AAÜT gereğince tayin ve takdir olunan 18.000,00-TL vekalet ücretinin davacıların payına isabet eden kısmı kendi üzerlerinde bırakılarak kalan kısmın davalılardan payları oranında alınıp davacılara verilmesine,

6-HMK 333.maddesi gereğince hükmün kesinleşmesinden sonra davacı tarafından yatırılan gider avansının kullanılmayan kısmının davacı tarafa iadesine,

Dair, hazır olan tarafların yüzlerine karşı diğer tarafların yokluğunda gerekçeli kararın tebliğinden itibaren HMK 345. Md. Gereğince 2 hafta içerisinde istinaf yasa yolu açık olmak üzere verilen karar açıkça okunup, usulen anlatıldı. 20/10/2025

Tebliğ yerine geçmek üzere ilanen tebliğ olunur. 28/01/2026

